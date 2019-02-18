Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde, önceki gün toprak kayması meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı. Zeminde kaymalar tespit edilen mahalledeki 17 binada, 26 konutta oturanlar tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen vatandaşlara kira yardımı yapılacağı açıklandı.

VALİ: "KİRA YARDIMI YAPILACAK"

DHA'da yer alan habere göre mahallede incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan bölgesinde ikamet eden ailelerin ilk etapta akrabalarının yanına taşındığını, İlçe Kaymakamlığı'nın koordinesinde de kiralık evlere çıkarılacağını belirtti. Ailelere kira yardımında bulunacaklarını açıklayan Vali Yazvuz, "Uygun yerleşim alanı bulunmasıyla da heyelana maruz kalan vatandaşlar için afet konutları inşa edilecek" dedi.