Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Orhan Gencebay'dan Sevim Emre'ye: Bestelerimin en büyük ilhamkârı - Magazin haberleri

        Orhan Gencebay'dan Sevim Emre'ye: Bestelerimin en büyük ilhamkârı

        Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin 80'inci yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Eşine duyduğu sevgi ve minnettarlığı gözler önüne serdiği bir video çekten Gencebay, hayat arkadaşı için "Bestelerimin en büyük ilhamkârı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        1978'de, 1963 Türkiye Güzeli Sevim Emre ile hayatını birleştiren Orhan Gencebay, o günden bu yana eşiyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

        Eşi Orhan Gencebay ile aşk pozlarını zaman zaman sosyal medyadan gözler önüne seren Sevim Emre, 80'inci yaşına girdi.

        3

        Orhan Gencebay, Sevim Emre'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. 46 yıllık aşkı için kamera karşısına geçen usta sanatçı, eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

        4

        "BESTELERİMİN İLHAMKÂRI"

        Orhan Gencebay, aşk sözleri sarf ettiği videoda hayat arkadaşına; "Seni çok seviyorum bestelerimin en büyük ilhamkârı..." sözleriyle seslendi.

        5

        "KADINIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

        Orhan Gencebay, Sevim Emre'nin doğum günü için çektiği videoda şu ifadeleri kullandı; "Ey güzeller güzeli, gönlümün sultanı. Ey benim hayat arkadaşım, yoldaşım, kadınım... Birbirlerini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'Ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin beraber çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım...

        Kadınım seni çok seviyorum. Senin için ve senin çok mutlu olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkârı. Tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et.

        Ey Rabbim, ey ulu Tanrım, Allah'ım bizlere verdiğim tüm nimetler için ettiğimiz şükürleri kabul eyle. Sana biat eden, teslim olan bu kullarını affet. Berhudar olalım."

        6

        "KALBİMİN EFENDİSİ"

        Sevim Emre ise o videoyu kendi hesabında paylaşarak, "Canım Orhan'ım... Kalbimin efendisi iyi ki doğdum iyi ki senin oldum. Bir daha dünyaya gelirsem yine senin Sevim'in Elif'in olurum. Seni canımdan çok seviyorum. Senin aşkınla nefes aldığım bu dünyada Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin, canımda cansın" notunu düştü.

        #Orhan Gencebay
        #Sevim Emre
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        "Dezenflasyon süreci başladı"
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!