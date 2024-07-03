Orhan Gencebay'dan Sevim Emre'ye: Bestelerimin en büyük ilhamkârı

"KADINIM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Orhan Gencebay, Sevim Emre'nin doğum günü için çektiği videoda şu ifadeleri kullandı; "Ey güzeller güzeli, gönlümün sultanı. Ey benim hayat arkadaşım, yoldaşım, kadınım... Birbirlerini deli gibi sevdiklerini ifade edip 'Ömür boyu gönül dostuyuz' diyen nice kişilerin çok kısa zamanda ayrıldıkları şu zamanda kimsenin beraber çok uzun ve bizim gibi yaşayabilmeleri çok zor olan hayat arkadaşlığını yaşadığımız sevgili karım...

Kadınım seni çok seviyorum. Senin için ve senin çok mutlu olmandan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ey bestelerimin en büyük ilhamkârı. Tüm gönül dostları ve sevenler, bizi senin ilhamının etkileriyle tanıdılar. Sana olan sonsuz şükranlarımı kabul et.

Ey Rabbim, ey ulu Tanrım, Allah'ım bizlere verdiğim tüm nimetler için ettiğimiz şükürleri kabul eyle. Sana biat eden, teslim olan bu kullarını affet. Berhudar olalım."