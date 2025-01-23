Orhan Gencebay'dan tepki çeken açıklama

Orhan Gencebay, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu - Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Orhan Gencebay, 'Bir kişinin dahi istifa etmediği' yorumuna karşılık ise "Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir" ifadelerini kullandı. Gencebay'ın bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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Seren Serengil, Orhan Gencebay'ın bu açıklamalarına karşılık; "Orhan Baba bu halk seni filmlerindeki dik duruşun için sevdi. Yapma, bunu yıkma. Ne diyorsun şarkında; 'Kula kulluk edene yazıklar olsun...'