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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Çete olmuş bunlar

Nişantaşı'nda görüntülenen Orhan Gencebay, röportaj verdiği sırada yanına yanaşan karton toplayan bir kadına para verdi. Bu duruma sinirlenen Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise, "Bunlar tam bir çete! Her yer bunlarla doldu. Sürekli para istiyorlar" şeklinde konuştu

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  • Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Çete olmuş bunlar - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir kafede arkadaşları ile yemek yiyen çift, mekan çıkışında basın mensuplarına poz verdi.

    Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Gencebay, stüdyo çalışmalarına devam ettiğini ve yakın zamanda bir albüm çıkaracağını söyledi.
  • Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Çete olmuş bunlar - Magazin haberleri

    "UFAK BİR OPERASYON GEÇİRECEĞİM"

    Sağlık durumu hakkında da konuşan ve "Ufak bir operasyon geçireceğim. Bir kist var, iki dakikalık bir ameliyatla hallolacak" diyen Orhan Gencebay'ın otomobiline yöneldiği sırada yanına karton toplayan bir kadın yanaştı.
  • Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Çete olmuş bunlar - Magazin haberleri

    "ÇETE OLMUŞ BUNLAR"

    O esnada Orhan Gencebay, kendisine para verirken, Sevim Emre ise bu duruma sinirlendi. Emre, muhabirlere, "Bunlar tam bir çete! Her yer bunlarla doldu. Sürekli para istiyorlar" ifadelerini kullanarak, otomobiline bindi.
  • Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Çete olmuş bunlar - Magazin haberleri

    "FİKİR BEYAN ETMEMEYİ DAHA UYGUN GÖRÜYORUM"

    Öte yandan daha önce röportaj yapmama kararı aldığını ve sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Gencebay, "Doğru olduğuna inandığınız bir şey söyleseniz bile birileri şahsi görüşüne göre bir yerlere çekiyor. Bunun için fikir beyan etmemeyi daha uygun görüyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Ben devletimi ve vatanımı çok seviyorum, değerlerime de son derece saygılıyım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Çete olmuş bunlar - Magazin haberleri

    "ONLARA BİR ŞANS VERMEK İSTİYORUM"

    Orhan Gencebay, genç sanatçılardan çok tanıdığı kişilerin olmadığını ama hiç tanınmamış isimler ile bir albüm hazırlığı fikrinin olduğunu da dile getirmişti. Gencebay, eski eserlerini bu isimlere seslendirerek, onlara da bir şans vermek ve imkan tanımak istediğini söylemişti.

    Artık 3-4 ayda bir eser çıkarmayı planladığını ve bunların içinde rap müziğin de olacağını dile getiren ünlü isim, "Çok değişik, çok güzel şeyler olacak. Herkes çok şaşıracak. Yakın zamanda başlıyoruz" demişti.
  • Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre: Çete olmuş bunlar - Magazin haberleri

    "TELİF KONUSU HALLEDİLMELİ"

    Sanatçıların albüm çıkarmama konusuna da değinen Orhan Gencebay, "Şu anda verilen emeklerin karşılığı yeterince alınamıyor. Telif hakkı konusu halledilmez ise sanatçıları maddi ve manevi iyi günler beklemiyor. Bu konu en önemli konudur" açıklamasını yapmıştı.

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