Sevim Emre, Sarıyer Baltalimanı'nda bulunan yalı komşusuyla tartıştı. Sevim Emre'nin beslediği kedilerden dolayı başlayan kavgada, Sevim Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırıyor.

Tartışmaya tanık olan Sevim Emre'nin yardımcısı, Sevim Emre'yi ve komşusunu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Ancak bu sırada Sevim Emre'nin daha fazla sinirlendiği ve "Git buradan" diye bağırarak, komşusuyla kendisini ayırmaya çalışan yardımcısını da ittirdiği görülüyor.

REKLAM

Orhan Gencebay'ın İstanbul Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı'ndaki 44 yıldır yaşadığı lüks yalı dairesini satacağı iddia edilmişti. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, bu iddiayı reddetmişti.