Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirdi. Usta sanatçı, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu ve parmağına atel takılacağı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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