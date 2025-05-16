"Ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesi"

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreni, 14 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreninde konuştu.

Türk dünyasının ortak geleceği adına atılmış güçlü ve anlamlı bir adıma tanıklık edildiğini ifade eden Yener, “Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu’nun kurulması vesilesiyle burada toplanmış olmak, bizler için büyük bir onur ve tarihi bir sorumluluktur.” şeklinde konuştu.

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"BURADA ATILACAK İMZALAR ORTAK TARİHİMİZİ GELECEĞE TAŞIMA İRADESİDİR"

Yener, “Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan bu şehirde, demokrasinin temelini oluşturan seçim süreçlerine dair iş birliğimizi kurumsallaştırmak, son derece anlamlı ve semboliktir. Burada atılacak imzalar, sadece teknik bir anlaşmayı değil; aynı zamanda ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesini de temsil etmektedir. Bugün imzalayacağımız bu mutabakat ile seçim süreçlerimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek, karşılıklı danışma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmek gibi önemli hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Demokratik sistemlerin olmazsa olmazı olan seçimlerin, halk iradesini doğru ve adil biçimde yansıtması, ancak güçlü kurumlar ve etkili iş birlikleriyle mümkündür.” ifadelerini kullandı.