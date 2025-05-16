Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesi" | Son dakika haberleri

        "Ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesi"

        Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreni Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi. Törende açıklamalarda bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Burada atılacak imzalar, sadece teknik bir anlaşmayı değil; aynı zamanda ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesini de temsil etmektedir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreni, 14 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreninde konuştu.

        Türk dünyasının ortak geleceği adına atılmış güçlü ve anlamlı bir adıma tanıklık edildiğini ifade eden Yener, “Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu’nun kurulması vesilesiyle burada toplanmış olmak, bizler için büyük bir onur ve tarihi bir sorumluluktur.” şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "BURADA ATILACAK İMZALAR ORTAK TARİHİMİZİ GELECEĞE TAŞIMA İRADESİDİR"

        Yener, “Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan bu şehirde, demokrasinin temelini oluşturan seçim süreçlerine dair iş birliğimizi kurumsallaştırmak, son derece anlamlı ve semboliktir. Burada atılacak imzalar, sadece teknik bir anlaşmayı değil; aynı zamanda ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesini de temsil etmektedir. Bugün imzalayacağımız bu mutabakat ile seçim süreçlerimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek, karşılıklı danışma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmek gibi önemli hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Demokratik sistemlerin olmazsa olmazı olan seçimlerin, halk iradesini doğru ve adil biçimde yansıtması, ancak güçlü kurumlar ve etkili iş birlikleriyle mümkündür.” ifadelerini kullandı.

        “DEMOKRASİMİZİN GÜÇLENMESİNE ÖNEMLİ KATKI SUNACAK”

        Platformun kurulmasına yönelik Yener, “Bu platformun kurulmasıyla birlikte; seçim teknolojileri, denetim mekanizmaları ve eğitim gibi pek çok alanda ortak çalışmalar yürütmeyi, birbirimizden öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi mümkün kılacağız. Bu platform, aynı zamanda seçimlere olan halk güvenini artıracak, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkı sunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu olarak, 75 yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz seçim süreçlerinden edindiğimiz bilgi ve deneyimi kardeş ülkelerle paylaşmaya ve kardeş ülkelerin tecrübelerinden faydalanmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Gerek teknik altyapımız, gerekse seçimlerin yönetimi konusundaki birikimimizle bu platformun etkin işlemesine katkı sunmayı bir görev addediyoruz.” diye konuştu.

        Yener, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne ve tüm üye ülkelerin değerli başkanlarına teşekkür etti.

        “BU KÖPRÜ, KALICI İŞ BİRLİKLERİNE VESİLE OLACAK”

        Yener, “Türkistan’da atılan bu adımın, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum. Bugün burada kurduğumuz bu köprü, gelecekte daha da genişleyecek ve kalıcı iş birliklerine vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, danışma platformumuzun hayırlı olmasını diliyor, imza törenimizin ülkelerimize ve halklarımıza fayda getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj