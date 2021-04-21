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Ortaklık bitince kâbusu oldu! Eski sevgiliden mahrem görüntülerle şantaj, zorla senet, yağma...

Antalya'da iş kadını S.K., gönül ilişkisi yaşadığı E.K. ile 15 gün süren ortaklığın ardından kâbusu yaşadı. İş kadını, mahrem görüntüleriyle 'şantaj' yapıldığı ve zorla senet imzalatıldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. E.K. hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada hakim, zorla senet almanın 'şantaj'a değil, 'yağma'ya girdiğini, dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini belirterek 'görevsizlik' verdi. Dosyanın gönderildiği 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanık E.K., 15 yıla kadar hapisle yargılanmaya başlandı

Ortaklık bitince eski sevgili kâbusu oldu
Ortaklık bitince eski sevgili kâbusu oldu
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DHA

Antalya'da 2018 yılının eylül ayında duygusal birliktelik yaşayan S.K. ve E.K., bir iş yerini 15 gün ortak işletti. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. E.K., beraberindeki 4 kişiyle, evrak üzerinde S.K.'ya ait olan iş yerine gelerek, eşyaları aldı. S.K. de polise şikâyetçi oldu. E.K. ise iş yerindeki güvenlik kamerasında kayıtlı olan, cinsel birlikteliklerinin yer aldığı görüntüleri alıp, S.K.'ye "İş yerinde seninle birlikte olduğumuz anı gösteren görüntüler elimde. Şikâyetini geri almazsan bu görüntüleri internet ortamında yayarım. Ayrıca, ağabeyine ve oğluna da gösteririm" tehdidinde bulundu. Bunun üzerine şikâyetini geri çekmek zorunda kalan kadın, 3 senet ve protokol imzaladı. Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME: ŞANTAJ DEĞİL YAĞMA

E.K. hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme hakimi davanın ikinci duruşmasında, zorla senet almanın şantaja değil, yağmaya girdiğini, dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini belirterek 'görevsizlik' verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dosyanın gönderildiği 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına şikayetçi S.K. ile sanık E.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 15 yıla kadar hapsi istenen E.K., S.K. ile 15 günlük ticari ilişki içerisine girdiğini belirterek, "Kendisiyle anlaşamadık. İş yerine yaptığım giderler karşılığında iki adet 50 binlik, 1 adet 14 binlik 3 senet verdi. Senetler vadesi geldiğinde ödenmediği için icraya koydum. Benden senetleri istedi ve beni şikâyet edeceğini söyledi. Ortada şantaj varsa, şantaja uğrayan benim" dedi.

'ŞİKÂYETÇİ OLUNCA GÖRÜNTÜLERLE BANA GELDİ'

S.K. ise Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesini tekrarlayarak, "Yeterli param olmadığı için E.K.'yi yüzde 50 payla ortak yaptım. İş yerime yaklaşık 50 bin liralık tadilat masrafı yapıldı. E.K. bunun 15-20 bin lirasını ödedi. Hatırladığım kadarıyla E.K.'ye 30 bin lira borçluyum. Sonrasında aramızda anlaşmazlık doğdu. Dükkana getirmiş olduğu birtakım malzemeleri 4 adamı ile birlikte gelip, aldı. Ben de şikâyetçi oldum. Elindeki görüntülerle bana geldi. Görüntüler ortaya çıkmasın diye şikâyetimden vazgeçip, senetleri ve protokolü imzalamak zorunda kaldım. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim" diye konuştu.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 14 Temmuz tarihine ertelendi.

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