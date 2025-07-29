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        1,5 derece hedefi tutmuyor

        2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi dönem (1850–1900) seviyelerine kıyasla 1,5 °C ile sınırlamayı hedefliyordu. Ancak 2024 yılı itibarıyla, insan kaynaklı iklim değişikliği bu eşiği aştı ve 1,5 °C'lik sınırı geçen ilk yıl olarak kayıtlara geçti. 1970 ile 2025 yılları arasında maksimum sıcaklık değerlerinde yıllık ortalama 0,0204 °C'lik bir artış gerçekleşti. Bu uzun vadeli eğilim, küresel ısınmanın kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor. Özellikle son 5 yılda sıcaklık %12,5 oranında artarak, iklim krizinin ivme kazandığına işaret ediyor. Bu gelişmeler, Paris Anlaşması hedeflerinin ne denli kritik olduğunu ve küresel ölçekte acil emisyon azaltımı ihtiyacını yeniden gündeme taşıyor.

        Giriş: 29.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:13
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        #iklim değişikliği
        #ortalama sıcaklık

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