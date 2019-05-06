Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? sorusu 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına girmemiz ile merak konusu olan konuların ilk sıralarında yer alıyor. Kadınların yaratılışında olan adet döngüsü kadınların her ay geçirdiği hormonal bir doğal durumdur. Peki Ramazan ayında oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? İşte Din Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan bilgi...

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, adet konusuyla ilgili olarak şu açıklamaya yer verildi:

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.