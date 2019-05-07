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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Adet olunca oruç tutulur mu?

Ramazan ayına girmemiz ile birlikte oruçluyken adet olmak da en çok araştırılan ve merak uyandıran konular arasında yer alıyor. Peki, oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı

Kadınların yaratılışında olan adet döngüsü kadınların her ay geçirdiği hormonal bir doğal durumdur. Peki Ramazan ayında oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? İşte Din Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan bilgi...

ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, adet konusuyla ilgili olarak şu açıklamaya yer verildi:

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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YORUMLAR

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