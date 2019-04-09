İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Merak edilen bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı aydınlattı.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Kan vermek orucu bozan hallerden değildir. Yemek, içmek ve cinsel ilişkinin bozduğu orucu vücuttan çıkan hiçbir şey bozmaz. Sahabeden Abdullah İbn Abbâs, Resûlullâh’ın ihramlı ve oruçlu iken kan aldırdığını bildirmiştir. (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 29; Tirmizî, Savm, 61)

Hadisten anlaşıldığına göre oruçlu olmak da ihramlı olmak da kan vermeye engel değildir.