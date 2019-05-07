İslam alemi için önemli olan aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar birçok konu hakkında araştırma yapıyorlar. En çok araştırılan konu "Oruçluyken parfüm kullanmak orucu bozar mı?" İşte sorunun yanıtı...

PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutanların deodorant, parfüm ve kolonya kullanmları bunları koklamaları caizdir. Bunları yemek ve içmek sınıfına dahil olmadığı için orucu bozmazlar.

Üzerinize bunşardan sürdükten sonra, onların etkisi devam ederken namaz kılmanızda ise bir sakınca yoktur.