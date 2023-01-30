Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 13 Mart 2023’te düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde Oscar heykelcikleri 95’inci kez sahiplerini bulacak.

Bu yıl, ‘En İyi Film’ dalında Oscar’a aday gösterilen 10 filmde dikkati çeken unsur toplam gişelerinin bir hayli yüksek olması.

Son birkaç yıldır düşük gişeli filmlerin aday gösterilmesi, Akademi üyeleri hakkında “Yüksek gişeli filmleri aday olarak görmek istemiyor” yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Bu yıl aday gösterilen filmlerin toplam gişelerinin yüksek olması hakkında iki yorum yapılabilir.

• Akademi üyeleri, ilginin azaldığı ödül törenini yeniden eski popüler kimliğine kavuşturmayı arzuluyor.

• Bu yıl bir istisna. Çünkü yüksek gişeli ‘Avatar: Suyun Yolu’ ile ‘Top Gun: Maverick’i aday göstermemek olmazdı. Her iki filmin aynı yıla denk gelmesiyle istisnai bir durum oluştu.

Hangi tezin doğru olduğunu görmek için önümüzdeki yılın, belki de birkaç yılın aday filmlerini görmek gerecek.