Oscar adayı olamayan Denzel Washington: Çok üzüldüm!

İki Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington, 'Gladyatör 2'deki performansıyla eleştirmenlerden tam not almasının ardından Oscar'a aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak Washington, bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin geçen ay açıklanan adayları arasında yer almadı.

'Gladyatör 2'deki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Oscar'a aday gösterilmemesi hakkında konuştu.

New York Times'a konuşan 70 yaşındaki ABD'li oyuncu, "Orada oturup gülümsüyordum ve kendi kendime 'Şuna bak' diyordum: 'Oscar'a aday gösterilmediğin gün Broadway'de Othello üzerinde çalışıyorsun" dedi. Washington, duruma espriyle yaklaşarak, "Şaka mı bu? Ahh, gerçekten çok üzüldüm!" ifadelerini kullandı.

Denzel Washington ayrıca; "Bunca zamandır bu işin içindeyim. Artık daha bilgeyim, daha az konuşup daha fazla anlamaya çalışıyorum ve bu heyecan verici bir şey" diye konuştu.

'Gladyatör 2' aldığı tüm olumlu yorumlara rağmen, film yalnızca kostüm tasarımı dalında Oscar adaylığı elde edebildi.

Denzel Washington, 'Gladyatör 2'deki güç simsarı Macrinus rolüyle Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, NAACP Image ve Satellite Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında adaylık kazandı.

Washington, daha önce toplamda 10 kez aday gösterilmiş, 1988 yapımı 'Zafer' (Glory) ve 2002 tarihli 'İlk Gün'le (Training Day) Oscar kazanmıştı.