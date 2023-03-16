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'Oscar' Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' başlığıyla duyurduğu 2022-2023 sezonu repertuvarının yeni oyunu 'Oscar', 22 Mart Çarşamba günü Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

'Oscar' Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde
HABERTURK.COM


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği 'Oscar’ı seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 22 Mart 2023 Çarşamba günü 20:30’da Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde prömiyerini yapacak.

Soluksuz Bir Komedi

Farklı ülkelerde ve ülkemizde birçok kez sahnelenen, hikâyesi sinema filmi olarak da seyirciyle buluşan 'Oscar', dolantı komedisinin karakteristik özelliği olan olayların birbirine karışıp çetrefil hale geldiği özel örneklerden biri. Oyunun konusu kısaca şöyle: “Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.”

Metnin “Orijinaline sadık bir reji”

Farklı ülkelerde ve ülkemizde birçok kez sahnelenen, soluksuz bir komedi olan Oscar, Ersin Umulu rejisiyle hikâye ve metnin orijinaline sadık kalınarak sahneleniyor. Yönetmen Ersin Umulu, oyuna dair şunları söylüyor: “Oscar oyunu bana emanet edildi ve ben bu emanetten dolayı çok mutluyum. Çünkü bu oyun Feridun Karakaya’nın ismiyle birlikte anılıyor. 1985 / 1986 yılında 'Döne Döne' adıyla sahnelenmiş. Feridun Karakaya oyunda Mösyö Barnier rolünü oynamış, aynı role şimdi oğlu Cem Karakaya can veriyor.
Oyun o dönemde yerel motifler kullanılarak sahnelenmiş, ben orijinaline sadık kalmayı tercih ettim. Oyun dünyanın birçok yerinde sahnelenmiş, filme alınmış. Oyun durum komedisi, Bernard Barnier’in bir gün içinde başından geçenleri anlatıyor. Artık bu kadarı da olmaz dediği her şey başına geliyor. Tüm komediler gibi mutlu sonla bitiyor…”

Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde

Yalancılığın, üç kağıtçılığın sonuçlarını mizahın diliyle sahneye taşıyan Oscar isimli oyunun dramaturjisini Hatice Yurtduru, dekor-kostüm tasarımını Almila Altunsoy, efekt tasarımını Nesin Coşkuner, ışık tasarımını Murat İşçi yaptı; fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş çekti.
Oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor.
Oyun, 22-25 Mart, 29 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde seyircimizle buluşacak

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