Osman Fahir Seden vefatının 22'nci yılında anılacak

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Osman Fahir Seden...

Osman Fahir Seden, Türk sinemasının en üretken isimlerinden biri.

Senarist, yönetmen, yapımcı, dublaj sanatçısı ve oyuncu olarak kamera arkası ve önünde yer alan filmlerle Türk sinemasına oldukça fazla katkıda bulunan Osman Fahir Seden'in vefatının üzerinden 22 yıl geçti.

Osman Fahir Seden'in dedesi Adana Ceyhan kaymakamlığı yapmış olan Şeyh Ahmet Hamdi Efendi.

Babası ise Kemal Seden.

Kemal Seden film şirketini kardeşi Şakir Seden ile Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde Türkiye'nin ilk özel film şirketi Kemal Film'i, kardeşi Şakir Seden ile birlikte 1922'de kurdu.

Osman Fahir Seden, babasının film şirketini kurduktan iki yıl sonra, 22 Mart 1924'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Alman Lisesi'nin ardından her ne kadar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olsa da Osman Fahir Seden, sinemacı olarak baba mesleğini sürdürmeye henüz lise yıllarında karar verdi.

Lise yıllarında, yabancı lisanı olduğu için babasıyla amcasının ithal ettiği filmlere dublaj yapan Osman Fahir Seden, ilk senaryosunu 1951'de 'İstanbul Kan Ağlarken' adlı film için yazdı. 1952'de 'İngiliz Kemal Lawrens'e Karşı' ile yapımcılığa başlayan Seden, 1955'te 'Kanlarıyla Ödediler' ile yönetmenliğe de başladı.

Osman Fahir Seden, 1975 yapımı 'Güler misin Ağlar mısın' ile küçük rollerde kamera karşısına geçme alışkanlığına başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991'de 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilen Osman Fahir Seden, 1 Eylül 1998'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

OSMAN FAHİR SEDEN'İN KARİYERİ

Sinema Filmi Senaristliği: 161

Sinema Filmi Yönetmenliği: 140

Sinema Filmi Yapımcılığı: 110

Sinema Filmi Oyunculuğu: 24

Tv Dizisi Yönetmenliği: 18

Tv Dizisi Senaristliği: 16

Tv Dizisi Yapımcılığı: 5

Tv Dizisi Oyunculuğu: 10