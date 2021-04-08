Prestij müze

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Osman Hamdi Bey Müzesi prestij müze olacak

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yeniden tahsis edilen Osman Hamdi Bey Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından prestij müze olarak hazırlanacak

Osman Hamdi Bey Müzesi prestij müze olacak
Prestij müze
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / İHA

Kocaeli'nin Gebze İlçesi, Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2006'da yapılan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi edilmişti. Söz konusu belediye, ilgili alanın teşhir -tanzim ve çevre düzenlemesinin ardından galeri müze özelliği verilerek yeniden faaliyete geçmişti.

Daha sonra Osman Hamdi Bey Evi 10 yıl süre ile müze olarak kullanılmak şartıyla Gebze Belediye Başkanlığına tahsis edildi. Son yapılan değişiklikle 'Osman Hamdi Bey Müzesi' tekrardan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edilerek, Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bağlı birim olarak islevlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Osman Hamdi Bey Evi'nin prestij müzesi olarak hazırlanmasına karar verdi.

İlk Türk müzecisi ve ressam Osman Hamdi Bey (1842 - 1910) tarafından, Gebze, Eskihisar'da resim hanesi, kayıkhanesi ve müştemilatı ile birlikte planlarını kendisinin çizdiği iki katlı yapı 1884 yılında inşa edilmişti. Osman Hamdi Bey'in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği ve en güzel tablolarını yaptığı bu köşk, I. Dünya Savaşında karargâh komutanlığına tahsis edildi. İsmet İnönü İstiklal Savaşına giderken birkaç gün burada kalmış, 1933'te köşkü ziyaret etti. 1945'te resim hanenin ahşap olan üst katı yanmış, koru ve binalar 1966'da tescil edilmiş, onarımdan sonra 1987'de Osman Hamdi Bey Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Osman Hamdi Bey en ünlü tablolarını bu evde yapmıştır. Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'nin en önemli özelliklerinden birisi giriş katında bulunan ahşap kapıların tablalarına yaptığı çiçek motifleridir. Bu motifleri Osman Hamdi Bey kendisi yapmıştır. Çiçek resimlerinin tabloları kadar değerinde olduğu düşünülmektedir. Müze Müdürlüğü bu kapıları binanın restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar koruma altına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi düzenleniyor
KÜLTÜR-SANATTürk filmleri Boston'da
Tasarım Bienali 5 yeni eserle vedaya hazırlanıyor
KÜLTÜR-SANATTasarım Bienali'nde 5 yeni eser
'Aile Albümü' Yapı Kredi bomontiada
KÜLTÜR-SANAT'Aile Albümü' Yapı Kredi bomontiada
Mehmet Resul Kaçar'ın 'Güllerin Ovası' sergisi Galeri 77'de
KÜLTÜR-SANAT'Güllerin Ovası' Galeri 77'de
Van Gölü, oyların yüzde 94'ünü aldı
KÜLTÜR-SANATVan Gölü finale kaldı
'Muallim'e ABD'den 5 ödül
KÜLTÜR-SANATABD'den 5 ödül
'Semaver ve Kumpanya' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT'Semaver ve Kumpanya' İş Sanat'ta
Müjde Ar: 'Bir an önce iyileş'
KÜLTÜR-SANAT'Bir an önce iyileş'
'Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş' sergisi Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'İmkânsız Eve Dönüş' Pera Müzesi'nde
Devlerin filmi 285 milyon dolar hasılat elde etti
KÜLTÜR-SANAT125.8 milyon dolar kâr