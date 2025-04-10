Osmancık'ın coğrafi işaretli ürünü 3'e çıktı

Çorum'un Osmancık Kaymakamlığı tarafından ilçenin tanınırlığını arttırmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde "Coğrafi İşaret" başvurusunda bulunulan ve Osmanlı mutfağının gözde yemeklerinden biri olan "Osmancık Kaypak Yemeği" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Proje ekibine teşekkür eden Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, şunları söyledi:

"Kadim coğrafyamızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çıkmış olduğumuz bu güzel yolda Osmancık ilçemizin bir değerini daha tescillemenin mutluluğu içerisindeyiz. Osmancık Kaymakamlığı bünyesindeki çalışmalarımız sonucunda Osmancık Kaypak Yemeği coğrafi tescil ile sonuçlandı.

İlçemizin 3. coğrafi işaretli ürünü, Çorum ilimizin de 23. coğrafi işaretli ürünü olarak Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına geçerek koruma altına alınmış oldu. Osmancık Kaypak Yemeği ülkemizde yöreden yöreye değişen farklı ad ve lezzetlerle bilinen bir mantı çeşididir. Osmanlı mutfağının gözde yemeklerinden bir tanesidir. Osmancık Kaypak Yemeği tarihi bir geçmişi olan, kökeni çok eskilere dayanan isteğe bağlı olarak içi boş ya da dolu tercih edilen bir mantı çeşididir.