Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları için ÖSYM'den önemli bir açıklama geldi. Peki 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

2019 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım'da adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM 2019 YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI

YÖKDİL adayları, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2019 YÖKDİL SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI