03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları için heyecan dorukta. YÖKDİL sınavı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçları için ÖSYM tarihi verdi. Peki 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç tarihi...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM takvimine göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım'da adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2019 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULA

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.

ÖSYM 2019 YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI

YÖKDİL adayları, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV SORU VE CEVAPLARI