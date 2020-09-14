DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2 kadınla fuhuş için otel odasına giden 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasp edildi.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. İki erkek, kadınlarla odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi.

İki arkadaşın değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.