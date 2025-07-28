Otilia, Giresun'a hayran kaldı

'Bilionera' şarkısıyla tanınan Rumen şarkıcı Otilia, Giresun’da düzenlenen bir etkinlik kapsamında konser verdi. Şarkıcı, konser öncesinde hem bir düğünde sahne aldı hem de Giresun'un doğal güzelliklerini keşfetti.

Giresun'da konser vereceğini öğrenen bir hayranının ısrarlı daveti üzerine Otilia, büyük bir jest yaparak konseri öncesi düğüne katıldı.

O anları paylaşan şarkıcı; "Giresun'da konser için bulunacağımı öğrendiği zaman, hayranlarımdan birisi, tekrarlı bir şekilde bana ve aileme düğününe gitmem için ulaşmaya çalışıyordu. Bende kendisini mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim, ikisine de hayatlarında ve evliliklerinde mutluluklar dilerim" dedi.

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Konser öncesi Otilia'nın ikinci durağı, Karadeniz'in saklı cenneti olarak bilinen Kuzalan Tabiat Parkı oldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu doğa harikası park, bu kez dünya müziğinin ünlü ismini misafir etti. Otilia, park içinde yer alan büyüleyici Mavi Göl ve kireç taşlarının zamanla oluşturduğu bembeyaz basamaklarıyla dikkat çeken Göksu Travertenleri'ni büyük bir hayranlıkla gezdi.