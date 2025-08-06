Otizmli çocukların yüzme dersi iptaline tepki

Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda yaz ve kış dönemi olmak üzere 6 yaşından itibaren çok sayıda vatandaş yüzme eğitimi alıyor. Bu kapsamda, cüzi bir ücret karşılığı otizmli çocuklar da yaz dönemi grup dersi, kış dönemi ise özel ders almayı sürdürürken, veliler bir sonraki dönem için kayıt yenilemek istedi.

Belediyeye ulaşan veliler, bu yıl otizmli çocuklara yönelik derslerin açılmayacağı yanıtıyla karşılaştı. Veliler alınan karara tepki gösterdi ve kararın gözden geçirilmesini talep etti. Oğlu Rüzgar'ın 3.5 yıldır yüzme dersi aldığını belirten Tuğba Şatir (49), eğitimlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

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Tuğba Şatir, "Oğlum otizmli ve yüzme sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak gelişim gösterdi. Hocalarımız bizleri lisans alma sürecine yönlendirmişti, yarışmalar için hazırlık yapıyorduk. Ancak şimdi özel eğitim öğrencilerinin kabul edilmeyeceği söylendi. Çok üzgünüz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yazın kalabalık nedeniyle derslere ara verilebilir ancak özellikle özel derslerin iptal edilmesi bizleri derinden etkiledi. Çocuklarımızın topluma kazandırılması için bu tür desteklere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.