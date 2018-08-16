Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Çekmeköy'de geçen ay yaşanan olayda iki kişi, gece saatlerinde İsmail E.'nin evine girip lüks arabanın anahtarını alıp kaçtı. Hırsızlar kısa süre sonra aldıkları anahtarla tespit ettikleri lüks aracı çaldılar. Sabah saatlerinde olayı fark eden İsmail E. olayı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

POLİSE ÇARPTI



Harekete geçen ekipler kamera kayıtlarından şüphelilerin peşine düştü. Pendik'te bir tamirhaneye gittikleri belirlenen zanlılara operasyon düzenlendi, 1 kişi yakalandı. Diğer zanlı ise aracı önce yaya olarak gelen polislerin üzerine sürdü ardından polis aracına çarparak kaçtı. Tüm bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.





LASTİĞİ PATLATILDI



Polis ekipleri kaçan zanlının kullandığı aracın lastiğine ateş açtı. Lastiği patlatılan araç durdurularak şüpheli yakalandı. Zanlılarla birlikte çok sayıda sahte plaka ve hırsızlık için kullanılan demir makası ele geçirildi. Çeşitli suçlardan arandığı belirtilen 2 kişi adliyeye gönderildi.





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