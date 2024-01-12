Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza! Bursa'da, bir akaryakıt istasyonunun oto yıkamasında minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin mikrobiyal incelemede, sucuklarda sağlığa zararlı bir bulgu elde edilmedi. 55 yaşındaki H.H.Y., 35 yaşındaki F.M. ve 48 yaşındaki İ.Y. ile ilgili adli soruşturma sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilere 'etiketsiz sucuk' sattıkları gerekçesiyle toplamda 150 bin liraya kadar ceza kesileceğini açıkladı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:10 facebook

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