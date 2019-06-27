İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir yolcu otobüsünde yolcular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Taraflar otobüsün durduğu durakta inip burada kavga etmeye başladı. İddiaya göre o sırada kendisine küfür edilen otobüs şoförü de kavgaya dahil oldu. Otobüs şoförü, kavga esnasında bir kişinin kendisini tutmaya çalışmasına sinirlenerek tokat attı.

ESNAF VE VATANDAŞLAR AYIRDI

İHA'daki habere göre tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada tarafları, çevredeki esnaf ile vatandaşlar ayırdı. Kavganın sona ermesiyle şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken otobüs şoförü de direksiyon başına geçti.

"KAVGA 10-15 DAKİKA SÜRDÜ"

Kavgaya tanık olan Seyit Demir, “Olay saat 9 buçuk sularında yaşandı. O an biz çalışıyorduk. Biz pideciyiz. 13 numaralı Ataşehir otobüsünde. Arkadaşlar daha önce otobüsün içerisinde tartışma çıkmış, tartışma durakta devam etti. Tartışma sözlü atışmaya dönüştü daha sonra tartışma büyüyerek meydanda, yolda kavga başladı. 10-15 dakika sürdü. Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Otobüs şoförü de kavgaya daha sonra karıştı” ifadelerinde bulundu.

KAVGA KAMERAYA DA YANSIDI

Kavga anları olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförü ve taraflar arasında arbede yaşanıyor. Otobüs şoförü bir kişiye tokat atıyor.