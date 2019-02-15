Otobüs firmaları tepki gösterdi

Bulut Kutlu'nun haberine göre DEDAŞ görevlileri dün akşam saat 21.00 sıralarında Batman Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti. Ekipler terminalin elektrik borcu olduğu gerekçesiyle enerjiyi kesti. Terminalde bulunan otobüs firmalarının yetkilileri, elektrik faturalarının her ay düzenli ödendiğini söyleyerek elektriğin neden kesildiğine anlam veremediklerini ifade ettiler. Firma yetkilileri "DEDAŞ bizi mağdur etti. Terminalde bulunan firmaların borcu yok. Her ay düzenli faturalarımızı yatırıyoruz. Dünden bu yana enerji kesilmiş, hem firmalar olarak hem de buraya gelen yolcular mağdur ediliyor" diye tepki gösterdi.

Terminal yetkilileri ise enerjinin kesilmesinin elektrik borcu yüzünden olduğunu ve DEDAŞ İl Müdürlüğü ile sorunun çözülmesi için diyalog halinde olduklarını söyledi. Yaklaşık 15 saatin ardından yapılan görüşmeler sonucu terminale yeniden enerji verildi.