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Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

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Çok uzun yıllardır çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’yla ilgili önemli gelişme… 4 Mayıs itibariyle otogarın 25 yıllık işletme süresi doldu. Yani otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin sözleşmesi bitti. Peki şimdi ne olacak? Daha önce açıklandığı üzere 15 Temmuz Şehitler Otogarı taşınacak mı? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan araştırdı…

15 Temmuz Şehitler Otogarı

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı, yıllardır fiziki şartların yetersizliği, alt katlardaki güvenlik zafiyeti, otopark ücreti tartışmalarıyla gündemimizde. Özellikle de şu otopark mevzusu hayli önemli bir sorun. Malum, otogarın otoparkı UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) kararıyla aslında 25 dakikaya kadar ücretsiz olmalı. Gelin görün ki otobüs terminalini işleten firma bu karara hiç ama hiç uymadı.

Vatandaştan yıllar yılı 25 dakika için para alındı, alınmaya da devam ediyor. Tabii bu durum eleştirilere, haberlere de konu oldu. Hatta otobüs terminalini işleten firma ile İBB karşı karşıya geldi, İBB terminal için tahliye kararı çıkarıldı. İşte tüm bu tartışmalar sürerken otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin sözleşmesi bittiğinde otogarın taşınacağı açıklanmıştı. İşte şimdi o gün geldi çattı, otogarın sözleşmesi bitti. Peki şimdi ne olacak? Otogar taşınacak mı? Yoksa sözleşme yenilenecek mi? Otogardaki sorunlara nasıl çözüm bulunacak?

'GÜNDE 2 BİN OTOBÜS ÇIKIŞ YAPIYOR'

Otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri sözleşmenin uzatılmasını istiyor fakat henüz İBB ile bir görüşme yapılmış değil. Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal’a göre ise, otogarın taşınması mümkün değil. İşletmeye yeni bir şirketle devam edilmesi gerektiğini söyleyen Önal, otogar için yeni bir proje çizildiğini anlattı:  

"Otogar için yeni bir proje çizildi, revize projesi. Sözleşmenin 10-15 yıl uzatılması şartıyla 3’lü bir yönetimle, yeni bir şirketle devam edilmesini istiyoruz. Proje İBB’ye taslak halinde sunuldu. Otogarın yeni bir yönetimle yönetilmesini istiyoruz. İlk etapta İBB’nin işletmeyi ele alması gerekiyor.

HER YERDEN PARA KAZANILIYOR AMA HİZMET YOK

Özellikle otoparkla ilgili problem büyük. UKOME kararları var, davalar var. Otogarın taşınması şu anda söz konusu değil, çünkü yer yok. Ek binalar yapıldığı zaman ihtiyacı karşılayabilir.  Bir an önce işletmeye el konulmalı. İSPARK işletebilir. Şu anda sahipsiz. Günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor. Benzin istasyonu, otoparkı var, otelleri var, her yerden para kazanılıyor. 1 milyon cirosu var. Ama hizmet yok. Can güvenliği yok. İBB işletmeli. El koymalı."

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