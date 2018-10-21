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Polis, madde bağımlısını koluna girerek karakola götürüldü!

Bursa'da çaldığı otomobilde yakalanan madde bağımlısı genç, ayakta duramayınca kollarına giren polisler tarafından gözleri kapalı halde karakola götürüldü. Çalınan otomobil araç sahibine teslim edildi 

21.10.2018 - 10:50 | Güncelleme: İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde iddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Y.A. (16), Sakarya kent merkezinde Hüseyin Sorgut'a ait 54 ZU 871 plakalı otomobili park halindeyken kelebek camını kırarak çaldı. Şüpheli Y.A., dün gece 22.30 sıralarında İznik’te bir benzin istasyonundan yakıt alırken araç takip sistemi çalıntı uyarısı verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Y.A.'yı İznik- Yenişehir karayolunda yaşanan kovalamaca sonrası yakaladı.

AYAKTA DURAMADI, POLİS KOLUNA GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, ayakta durmakta zorluk yaşayınca polis ekipleri tarafından kollarına girilerek polis merkezine götürüldü. Çalıntı otomobilin arka koltuğundaki boş yapıştırıcı kutusu ise dikkat çekti. Yaşı küçük şüpheli Y.A., Sakarya polisine teslim edildi. Çalınan otomobilinin bulunduğu haberini alan Hüseyin Sorgut, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek aracını teslim aldı. Sorgut, "Polisimize çok teşekkür ediyorum. Aracımı kısa sürede buldular. Allah onlardan razı olsun" dedi.

 

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