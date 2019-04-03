Konya’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Karapınar Ereğli karayolunun 9'uncu kilometresi Kesmez mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan Murat Çakır idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin takla attığı kaza ihbarı üzerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Süreyya Akgüç olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü Murat Çakır ve araçta bulunan eşi Berivan ile çocukları Ahmet ve Osman Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli ve Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Süreyya Akgüç'ün cenazesi ise Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.