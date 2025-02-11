Otomobilde cinayet! Karısı gözaltında
Konya'da Şuayip Demir adlı kişi, sabaha karşı aracında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili Demir'in dini nikahlı eşi cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alındı
Konya'nın Meram ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla A.K. adlı kadın gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şuayip Demir'in (32), sabaha karşı aracında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, geceyi Demir'in yanında geçirdiği tespit edilen ve olayı da ihbar eden dini nikahlı eşi A.K'yi (35) gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fotoğraflar: İHA