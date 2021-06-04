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Otomobillerini dijital ortamda sergileyecek

Volkswagen, satış hizmetlerinin dijitalleştirilmesi yönündeki çalışmaları kapsamında, 'Volkswagen Live!' görüntülü görüşme uygulamasını devreye aldı. Uygulama sayesinde, özellikle pandemi döneminde Volkswagen Yetkili Satıcılarına gidemeyen müşterilerin showroomdaymış gibi ağırlanarak, görüntülü bir şekilde araç tanıtımı yapılacağı kaydedildi. Verilen bilgiye göre, markanın stok durumu, fiyat bilgisi ve ödeme koşulları hakkında bilgi verebileceği aktarıldı

Otomobillerini dijital ortamda sergileyecek
HABERTURK.COM

Pandemi döneminde otomotiv sektöründeki dijitalleşme süreci hız kazandı. Birçok marka satış ve pazarlama operasyonlarını dijital olarak gerçekleştirmeye başladı.

Son olarak, Alman üretici Volkswagen de müşterilerinin yetkili satıcılarına gitmesine gerek kalmadan satış danışmanları ile görüşebilmelerini sağlayacak 'Volkswagen Live!' görüntülü görüşme uygulamasını hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 'Volkswagen Live!' sayesinde satış danışmanıyla görüntülü olarak görüşmek için Volkswagen Binek Araç resmi web sitesine girerek, Görüntülü Görüşme Randevu Formu’nu doldurmak yeterli olacak.

Farklı bir görüntülü görüşme uygulaması indirmeye gerek olmaksızın, direkt olarak akıllı telefonlarının ya da bilgisayarlarının web tarayıcıları üzerinden bu görüşmeyi gerçekleştirebilen kullanıcıların, ultra yüksek görüntü ve ses kalitesi ile showroomlara gitmeye gerek kalmadan araç hakkında bilgi sahibi olabileceği belirtildi.

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