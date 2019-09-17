Enis Yıldırım'ın haberine göre, ABD'nin New Jersey şehrinde yaşayan Sare Melek Ö. burada uyuşturucu maddeye alıştı. Kızını kurtarmak isteyen baba, son çare olarak 24 yaşındaki Sare Melek Ö.'yü 7 ay önce kardeşinin yanına Trabzon'a gönderdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde amcası ile birlikte yaşayan genç kız, önceki gece odasına kapandı. Bir süre sonra amcasının eşi Sare Melek Ö.'nün kaldığı odanın kapısı çaldı. İçerden ses gelmemesi üzerine kapı kırıp içeri giren amcasının eşi, Sare Melek Ö.'nün yerde yüzüstü yattığını, ağzından kan geldiğini ve elinde bir poşet olduğunu gördü. Eşini arayan kadın, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Yapılan inceleme sonucunda Sare Melek Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ ÖNCESİNDE HAPLAR BULUNDU

Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirlenen Sare Melek Ö.'nün ilaç yada benzeri bir madde kullandığı gerekçesiyle cesedine otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı'na kaldırılmasına karar verildi. Burada sütyeninden hap çıktığı öğrenilen genç kızın kullandığı maddenin uyuşturucu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Bu arada olayla ilgili soruşturma sürerken genç kızın babasının Amerika'dan Trabzon'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.