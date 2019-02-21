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"TİYATROYA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Oyunu izlemeye eşi Ece Kırmızıgül ile gelen Mahsun Kırmızıgül, “Yasemin Hanım’ın uzun bir aradan sonra tiyatroya dönmesi sevindirici. Biz onu sette de konuşuyorduk. Kısmet bugüneymiş. Yasemin Yalçın gibi usta bir oyuncunun tiyatroya dönmesini sevinçle karşılıyorum. Birlikte çalıştığımız isimler çok değerli. Ben Beyaz Melek’te de ustalarla çalıştım. Tiyatro oyuncularının başka bir hayatları, duruşları ve ahlakları var. Onlarla olmaktan çok mutluyum. Tiyatroya her zaman sahip çıkacağız” açıklamasını yaptı.