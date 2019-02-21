Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kahkaha ve hüznün aynı anda yaşandığı oyuna Orhan Gencebay- Sevim Emre, Müjdat Gezen, Mahsun- Ece Kırmızıgül, Özge Özberk, Birol Güven, Oya Başar, Nevra Serezli, Abdullah Şahin, Gökhan Yıkılkan, Adem Kılıç- Yeşim Alıç, Talip Öztürk, Oğuz Çetin, Bilal Çatalçekiç, Kandemir Konduk, Sinan Bengier, Suzan Kardeş, Yüksel Aksu, Müfit Can Saçıntı, Yunus Günce gibi konuklar katıldı. Yasemin Yalçın, bir ara tiyatro metninde olmamasına rağmen Oya Başar ve Nevra Serezli’nin de isimlerini oyuna dahil edince tiyatro salonu alkışlarla çınladı.
"ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"
Gecenin konuklarından Orhan Gencebay “Bir hayli ara verdiler, özlendiler, çok özlendiler. İnşallah bundan sonra süreklilik olacaktır, çok iyi çalışmalar yapacaklardır. Onlara başarılar diliyorum. Yasemin Hanım çok sevilen bir sanatçımızdı. Ara vermesi herkesin sorduğu bir şeydi. En nihayetinde herkes özlemini giderecek. Yasemince’yi çok izler ve severdik. Yasemin Hanım ve İlyas Bey’le tatilde zaman zaman beraber oluyoruz. Çok sevdiğim kardeşlerim. Güzel bir mekan tiyatro da, harika buldum” dedi.
"TİYATROYA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Oyunu izlemeye eşi Ece Kırmızıgül ile gelen Mahsun Kırmızıgül, “Yasemin Hanım’ın uzun bir aradan sonra tiyatroya dönmesi sevindirici. Biz onu sette de konuşuyorduk. Kısmet bugüneymiş. Yasemin Yalçın gibi usta bir oyuncunun tiyatroya dönmesini sevinçle karşılıyorum. Birlikte çalıştığımız isimler çok değerli. Ben Beyaz Melek’te de ustalarla çalıştım. Tiyatro oyuncularının başka bir hayatları, duruşları ve ahlakları var. Onlarla olmaktan çok mutluyum. Tiyatroya her zaman sahip çıkacağız” açıklamasını yaptı.
"BEN ONU KÜÇÜK BİR KUTUDA YAYINLANSIN DİYE YAPMADIM"
Yılmaz Erdoğan’ın son filmi “Organize İşler Sazan Sarmalı”nın dijital ortamda yayınlamasını değerlendiren Kırmızıgül, “Bu konunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmam, film onların filmi ama ben filmlerimi perdeye ve sinemaya göre hazırlıyorum. 5 aydır filmin post’uyla uğraşıyorum, ses ve efektleriyle ilgileniyorum. Ben onu küçük bir kutuda yayınlansın diye yapmadım. Sinema içindi ve büyük perdede izletmek isterim. Mucize 2/Aşk’ı herkes önce perdede izleyecek ” şeklinde konuştu.
Öte yandan, annesinin evinden çalınan 2 milyon TL'nin annesine değil, kendisine ait olduğu yönünde çıkan haberlere Mahsun Kırmızıgül, “Para annemin, annemin canı sağolsun. Tek hayali camii yaptırmaktı. Ben onu okul için ikna etmeye çalışıyorum ama kabul etmiyor. Camiiden önce okul yaptırmak istiyorum. Bana sorarsanız camii her yerde var, önemli olan okul. Onun için okul yaptırmak istiyorum" cevabını verdi.
Oya Başar, “Yasemin çok sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncudur. Ne güzel böyle tekrardan dönmesi, bu yeri tiyatro olarak kazandırması. Çok hoşuma gitti, keyiflendim. Hem İlyas hem de Yasemin adına... Ben de bir diziye başlamayı düşünüyorum. Tiyatro benim için eylülde” müjdesini verdi.
FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE DUYGULANDI
Öte yandan Oya Başar, tiyatro salonunda eski eşi Levent Kırca ve kendi fotoğrafını görünce duygusal anlar yaşadı.
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