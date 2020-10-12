Öykü Gürman ile Günün Yemeği 0:00 / 0:00

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

SHOW TV'de bugünden itibaren hafta içi her gün saat 11.30'da yayınlanacak olan, lezzetin eğlenceli sohbetlerle harmanlandığı 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği, "Bugün ne pişireceğim?" telaşına veya "Ben de yapabilir miyim?" sorusuna son verecek. Sizler ekranlarınız başına kurulun ve "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeyi Öykü Gürman'a bırakın.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem pratik ve lezzetli, hem de her bütçeye uygun tariflerle tadı damakta kalacak günün yemeğini, mutfağında ağırladığı konuklarının da yardımıyla hazırlayacak ve sofralarınıza taşıyacak. Lezzetiyle damak çatlatan yemeklerin ve çat kapı misafirlere karşı hayat kurtaracak pratik ve hızlı ikramların tarifleri de bu programda olacak.

'Öykü Gürman ile Günün Yemeği'ne dahil olma sürecini anlatabilir misiniz?

'Öykü Gürman ile Günün Yemeği'ne gelen teklif üzerine dahil oldum. Ramazan ayında başka bir kanalda sunduğum gündüz kuşağı programından sonra böyle bir teklif geldi ve değerlendirmek istedim. Bernard Shaw, "Yemek aşkından daha samimi başka bir aşk düşünemiyorum" demiş. Tam da bu sebeple doğru bir proje olduğuna inandım ve yola çıktık.

'Öykü Gürman ile Günün Yemeği', sizce hangi özellikleri nedeniyle izleyicilerin beğenisini kazanacak?

Samimi bir ruhu var. Mutfağıma gelen konuklar sanki uzun zamandır tanıdığım komşularım, akrabalarım, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim gibi. Hem lezzetli ve pratik hem de her bütçeye uygun tarifler paylaşmaya özen gösteriyoruz. Yemek yaparken sohbet ediyoruz, eğleniyoruz. İzleyicilerime, "Sevdiklerinizin kalbine giden yol, bizim mutfağımızdan geçer" diyorum.

Yemek yapmakla aranız nasıl?

Gayet iyi, üretmeyi ve yaratıcı olmayı seviyorum. Yeni tarifler öğrendikçe daha da severek yapmaya başladım. Her konuğumdan bir şey öğreniyorum. Bu da motivasyonumu çok arttırıyor. Bence yemeğin lezzetini severek yapmak arttırıyor. Montaigne, "Zevk ve neşe içinde yenen şeyler çok kolay hazmolunurlar" demiş. Yediğimiz kadar sohbet ve samimi duygularımızla, zevk ve neşemizle de hazmediyoruz diyebilirim. Çünkü bir kadın, pişirdiği yemekle beraber pişmedikçe, o yemek lezzetli olmaz. Yaparken doyuyor insan, hazmediyor, içine sindiriyor mutluluğu.

Sık sık yemek yapar, 'Bugün ne pişirsem' düşüncesine girer misiniz? Yemeklerini en çok beğendiğiniz kişi kimdir? En sevdiğiniz yemek hangisidir? O yemeği en iyi siz mi yoksa tanıdığınız başka biri mi yapıyor?

Çok sık değildi ama programı sunmaya başlayınca "Eve gitsem de hemen bu tarifi yapsam" diye düşünmeye başladım. Bir sürü sunum ve yapılış şekli pratik biçimde hafızama kazındı. Çünkü gün geçtikçe daha da heves duyuyorum. Bizdeki tarifler iştah kabartıyor. Sorunun devamı için cevabım şu; annem tabii ki. Harika bir el lezzeti vardır, zaten çoğu şeyi ondan öğrendim. Zeytinyağlı fasulye, ıspanak, köfte ve biber dolması. Annemin üzerine çıkamayabilirim ama yakınım. Benimkiler de hiç fena sayılmaz.

En sevdiğiniz 10 yemeğin listesini yapabilir misiniz?

Biber dolma, yayla çorbası, bulgur pilavı, yaprak sarma, köfte, zeytinyağlı enginar, kapuska, sulu köfte, balık ızgara (somon),fesleğenli makarna (Pesto sos)

En güzel yaptığınız bir yemeğin veya tatlının tarifini verebilir misiniz?

Tiramisu keki hazır da alabilirsiniz ama yapsanız daha iyi tabii...

Malzemeler

Kek:

• 5 adet yumurta

• 5 kahve fincanı un

• 5 kahve fincanı toz şeker

• 1 paket kabartma tozu

• 2 çorba kaşığı kakao

Krema:

• 1 adet yumurta sarısı

• 2 su bardağı süt

• 3 çorba kaşığı un

• ½ su bardağı toz şeker

• 1 paket labne peyniri

• 1 paket vanilya

Ayrıca:

• 1 su bardağı bol şekerli Nescafe (ıslatmak için)

• Kakao (üzerine)

Yapılışı:

• Yumurtaları şekerle birlikte derin bir kaba alıp beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın. Un, kabartma tozu ve kakaoyu başka bir kapta harmanlayıp yumurtalı karışıma ekleyip çırpma teliyle karıştırıp kalıbınıza dökün. Önceden 180ºC'de ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin

• Kremayı yapmak için tencereye yumurta sarısını, unu, şekeri ve sütü alıp ağır ateşte karıştırarak pişirin. Üzeri göz göz olunca ateşten alıp soğumaya bırakın. Ilınınca labne peynirini ve vanilyayı ilave edip mikserle bir dakika çırpın.

• Soğuyan kekinizi yatay olarak ikiye bölün. Alt parçasını bir fırça yardımıyla şekerli Nescafe'yle ıslatın. Kremanızı kekinizin üzerine yayın. Üst parçayı da alt parçasının üzerine koyup Nescafe'yle ıslatın. Pastanın üzerini kalan kremayla kaplayıp üzerine kakao eleyin ve buzdolabına kaldırın.

Müzik kariyerinizde yeni çalışmalar adına planlarınız var mı?

Yeni şarkılar var elbette ama 'Yine Sevenler Sevsin' daha çok yeni. Duyuldukça, dinlendikçe, radyolarda duydukça çok mutlu oluyorum... Hak ettiği ilgiyi bulmasını istiyorum. Albüm yapmak istiyorum fakat her şey çok hızla tüketiliyor, her şarkıya klip çekmek zor bu yüzden tekli olarak çıkarmayı tercih ediyorum. YouTube kanalıma ağırlık vermek istiyorum. Akustik performanslar benim için çok önemli, daha çok hoşuma gidiyor.



