Öykü Gürman: Çocuk için uygun zamana geldim

Habertürk 'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıyan Öykü Gürman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soğuk havaya rağmen gazetecilerle sohbet etmeye devam eden şarkıcı; "Biz Karadeniz insanıyız, kolay kolay üşümeyiz. Harika bir yemek yedik. Bu mevsimde ben sık sık balık tercih ediyorum. Bayılıyorum balık yemeye. Kendim de güzel yaparım, balığı da normal yemeği de güzel yaptığımı düşünüyorum. Un ve şeker çok tüketmem ama glutensiz besinleri kendime hep yaparım ve yerim" diyerek hamarat olduğunu dile getirdi.

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"ÇOCUK İÇİN UYGUN ZAMANA GELDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

2023'te bir süredir aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nikâh masasına oturan Öykü Gürman, evliliğinden de bahsetti. Evlilik süreci hakkında konuşan Gürman; "Her şey o kadar güzel gidiyor ki... Çok mutluyum. Birlikte bir hayatı paylaşmak güzel. İmzadan önce nasılsa şimdi de öyle. Paylaşılamayan bir sevginin çok da anlamı yok ama paylaşıldıkça öyle güzel ki... Arkadaşlık, dostluk ve saygı hepsi bir arada. Kadınlar, hem kariyer hem çocuk da yapabiliyor bence. Her şeyin de bir yaşı var. Çocuk sahibi olmak için de uygun zamanlara geldiğimi düşünüyorum ama nasip kısmet işi bunlar. Şimdilik böyle bir şey yok ama bu büyük bir sorumluluk belki biraz daha ilerleyen zamanda düşünebiliriz" dedi.