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Öykü Gürman günün yemeğini sizler için hazırlayacak

Yakında Show TV ekranlarına renk katacak, yapımcılığını 10. Ev’in üstlendiği Öykü Gürman ile Günün Yemeği “Bugün ne pişireceğim” telaşına veya “Ben de yapabilir miyim?” sorusuna son veriyor. Lezzetiyle damak çatlatan yemeklerin ve çat kapı misafirlere karşı hayat kurtaracak pratik ve hızlı ikramların tarifleri bu programda!

Öykü Gürman

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem pratik hem de çok lezzetli, tadı damakta kalacak günün yemeğini, mutfağında ağırladığı birbirinden maharetli konuklarıyla hazırlayacak ve sofralarınıza taşıyacak. Mutfağınızdaki malzemelerle, kolayca yapabileceğiniz tariflerle misafirlerinize ve sevdiklerinize harika sofralar kurmanın yanı sıra bin bir çeşit tatlı ve kurabiyelerle de çay saatlerinizin keyfine keyif katacaksınız.

Lezzetin eğlenceli sohbetlerle harmanlandığı “Öykü Gürman ile Günün Yemeği” yakında Show TV’de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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