Öykü Gürman günün yemeğini sizler için hazırlayacak

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, hem pratik hem de çok lezzetli, tadı damakta kalacak günün yemeğini, mutfağında ağırladığı birbirinden maharetli konuklarıyla hazırlayacak ve sofralarınıza taşıyacak. Mutfağınızdaki malzemelerle, kolayca yapabileceğiniz tariflerle misafirlerinize ve sevdiklerinize harika sofralar kurmanın yanı sıra bin bir çeşit tatlı ve kurabiyelerle de çay saatlerinizin keyfine keyif katacaksınız.

Lezzetin eğlenceli sohbetlerle harmanlandığı “Öykü Gürman ile Günün Yemeği” yakında Show TV’de!