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        Haberler Magazin Öykü Gürman ile Fatih İçmeli Bakü'de evlendi - Magazin haberleri

        Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlendi

        Şarkıcı Öykü Gürman, bir süredir aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile hayatını birleştirdi. Çift, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'evet' dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:42
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        Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi almıştı. Ünlü isim, Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tektaş uzatan sevgilisi Fatih İçmeli'ye "Evet!" yanıtını vermişti.

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        "MUTLULUKTAN UÇARAK GECEYE KONDUK"

        O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını; "Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. beklemediğim bir an... Yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. 'Evet!' dedim" sözleriyle dile getirmişti.

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        Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, sonunda muradına erdi.

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        Çift, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikâh masasına oturdu. İkilinin nikahından fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı.

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        "ÇOCUĞUM OLURSA İŞE ARA VERİRİM"

        Daha önce "Erken yaşlarda anne olmak isterdim" diyen ünlü isim, "Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. İnşallah Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.

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        İLK EVLİLİĞİNİ YAVUZ BİNGÖL İLE YAPMIŞTI

        Öte yandan Öykü Gürman, ilk evliliğini 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile gerçekleştirmişti. Ancak çift, 2016'da yollarını ayırmıştı.

        #Fatih İçmeler
        #Öykü Gürman
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