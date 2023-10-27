Öykü Gürman: Maç olsaydı nikâha da gelmeyebilirdi
'Grabuna'nın ekibi, filmin özel gösteriminde bir araya geldi. Başrol oyuncularından Öykü Gürman, Bakü'de gerçekleşen sürpriz nikâhıyla ilgili ilk kez konuştu
'Grabuna' filminin oyuncu kadrosunda yer alan Öykü Gürman, Hakan Akgün, Bahtiyar Engin, Kaan Yılmaz, Mehtap Bayrı, Ramiz Mullamusa, Ergin Kılıkçıer ve Özlem Gezgin, Şişli’de düzenlenen özel gösterime katıldı.
3.5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Fatih İçmeli ile geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de evlenen Öykü Gürman, sürpriz nikâhın ardından konuştu.
"MAÇ OLSAYDI NİKAHA DA GELMEYEBİLİRDİ"
Geceye yalnız katılan Öykü Gürman, "Aramızda kalsın ama Fenerbahçe’nin maçından dolayı Fatih, bu akşam katılamadı. Ev hanımı olarak ilk röportajımı yalnız vermek zorundayım. Allah'tan maç bu akşama denk geldi. Nikâh gününe denk gelseydi nikaha da gelmeyebilirdi" diyerek, herkesi güldürdü.
Filmin yapımcısı Alper Aksoy, eşi Hilal Aksoy ile birlikte, "Madem başrol oyuncumuzun nikahını televizyondan öğrendik, nikâh hediyesini de sizin karşınızda verelim" diyerek, Öykü Gürman'a Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel altın bir kolye hediye etti.
"BU SİTEMLERİ ÇOK DUYUYORUZ"
Öykü Gürman, Alper Aksoy’un şaka ile karışık sitemi üzerine, "Haklı olarak davet edemediğimiz herkesten bu sitemleri çok duyuyoruz. İlerleyen günlerde Bakü’ye gelemeyen arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı ve basın mensubu dostlarımızı davet edeceğimiz büyük bir yemek düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİM"
Öykü Gürman, basın mensuplarının, "Gelecek planlarınız arasında çocuk sahibi olmak var mı?" sorusuna ise, "İkimiz de çok çocuk istiyoruz. Bu zamana kadar işimi ön planda tuttum. Nasip, kısmet tabii ama artık çocuk sahibi olmak isterim. Fatih için kız ya da erkek fark etmiyor. 'Sağlıklı olması yeter' diyor. Ben Berk’le ikiz büyüdüğüm için çok ikiz olsun isterim. Tek seferde bizim gibi bir kız, bir erkek çok güzel olur. Tabii Allah’ın takdiri..." yanıtını verdi.