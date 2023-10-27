Öykü Gürman: Maç olsaydı nikâha da gelmeyebilirdi

"BU SİTEMLERİ ÇOK DUYUYORUZ" Öykü Gürman, Alper Aksoy’un şaka ile karışık sitemi üzerine, "Haklı olarak davet edemediğimiz herkesten bu sitemleri çok duyuyoruz. İlerleyen günlerde Bakü’ye gelemeyen arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı ve basın mensubu dostlarımızı davet edeceğimiz büyük bir yemek düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİM"



Öykü Gürman, basın mensuplarının, "Gelecek planlarınız arasında çocuk sahibi olmak var mı?" sorusuna ise, "İkimiz de çok çocuk istiyoruz. Bu zamana kadar işimi ön planda tuttum. Nasip, kısmet tabii ama artık çocuk sahibi olmak isterim. Fatih için kız ya da erkek fark etmiyor. 'Sağlıklı olması yeter' diyor. Ben Berk’le ikiz büyüdüğüm için çok ikiz olsun isterim. Tek seferde bizim gibi bir kız, bir erkek çok güzel olur. Tabii Allah’ın takdiri..." yanıtını verdi.