Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Öykü Gürman: Maç olsaydı nikâha da gelmeyebilirdi - Magazin haberleri

        Öykü Gürman: Maç olsaydı nikâha da gelmeyebilirdi

        'Grabuna'nın ekibi, filmin özel gösteriminde bir araya geldi. Başrol oyuncularından Öykü Gürman, Bakü'de gerçekleşen sürpriz nikâhıyla ilgili ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Grabuna' filminin oyuncu kadrosunda yer alan Öykü Gürman, Hakan Akgün, Bahtiyar Engin, Kaan Yılmaz, Mehtap Bayrı, Ramiz Mullamusa, Ergin Kılıkçıer ve Özlem Gezgin, Şişli’de düzenlenen özel gösterime katıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        3.5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Fatih İçmeli ile geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de evlenen Öykü Gürman, sürpriz nikâhın ardından konuştu.

        3

        "MAÇ OLSAYDI NİKAHA DA GELMEYEBİLİRDİ"

        Geceye yalnız katılan Öykü Gürman, "Aramızda kalsın ama Fenerbahçe’nin maçından dolayı Fatih, bu akşam katılamadı. Ev hanımı olarak ilk röportajımı yalnız vermek zorundayım. Allah'tan maç bu akşama denk geldi. Nikâh gününe denk gelseydi nikaha da gelmeyebilirdi" diyerek, herkesi güldürdü.

        4

        Filmin yapımcısı Alper Aksoy, eşi Hilal Aksoy ile birlikte, "Madem başrol oyuncumuzun nikahını televizyondan öğrendik, nikâh hediyesini de sizin karşınızda verelim" diyerek, Öykü Gürman'a Cumhuriyet’in 100'üncü yılına özel altın bir kolye hediye etti.

        5

        "BU SİTEMLERİ ÇOK DUYUYORUZ"

        Öykü Gürman, Alper Aksoy’un şaka ile karışık sitemi üzerine, "Haklı olarak davet edemediğimiz herkesten bu sitemleri çok duyuyoruz. İlerleyen günlerde Bakü’ye gelemeyen arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı ve basın mensubu dostlarımızı davet edeceğimiz büyük bir yemek düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        6

        "ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİM"

        Öykü Gürman, basın mensuplarının, "Gelecek planlarınız arasında çocuk sahibi olmak var mı?" sorusuna ise, "İkimiz de çok çocuk istiyoruz. Bu zamana kadar işimi ön planda tuttum. Nasip, kısmet tabii ama artık çocuk sahibi olmak isterim. Fatih için kız ya da erkek fark etmiyor. 'Sağlıklı olması yeter' diyor. Ben Berk’le ikiz büyüdüğüm için çok ikiz olsun isterim. Tek seferde bizim gibi bir kız, bir erkek çok güzel olur. Tabii Allah’ın takdiri..." yanıtını verdi.

        #Öykü Gürman
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"