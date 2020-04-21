Öykü Gürman: Sen de benim saçımı sar aşkım - Magazin haberleri

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Sen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Asiye karakteriyle dikkat çeken Öykü Gürman, bir süredir reklamcı Fatih İçmeli ile aşk yaşıyor. Çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendilerini evde karantinaya aldı.

"SEN DE BENİM SAÇIMI SAR AŞKIM"

Bütün günlerini evde geçiren Gürman da karantina günlerinde saçlarını partnerine emanet edenler arasına katıldı. Sevgilisinden saçlarını yapmasını isteyen Öykü Gürman, "Aşkım sosyal medyada herkes sevgilisinin saçını kesiyor, sen de benim saçımı sar" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı o anları ise kardeşi Doğa Gürman kayıta aldı. Gürman'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Öykü Gürman, ilk evliliğini 2015 yılında ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile yapmıştı. Çift, 2016'da ise yollarını ayırmıştı.