Öykü Gürman: Meslek hayatımın en zor akşamı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Öykü Gürman, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Gürman'ın keyifsiz hali dikkat çekti.

Öykü Gürman; "Bugünlerde konuşacak bir şey kalmıyor, çok üzgünüz. Osman Sınav ve Volkan Konak'ın üst üste acı haberlerini aldık. Volkan Konak'ın sesi her zaman yankılanacak kalbimizde, hiçbir zaman unutmayacağız hep yaşatacağız. Güzel şarkılar söyledik birlikte. Volkan ağabey, bana çok destek olmuştu. 20 yaşındaydım, bir yerde sahne alıyordum. Aynı konservatuvardan mezun olduğumuz için, 'Bu genç yetenekli kardeşim de benim mezun olduğum konservatuvarda okuyor, onu da alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum' dedi. O zaman şarkı söylemiştik birlikte. Çok ani oldu, hiç beklemiyordum. Bizi dinlemeye gelen sevenlerimize, orkestra arkadaşlarıma olan saygımdan sahneye çıkacağım ama meslek hayatımın en zor akşamı diyebilirim" ifadelerini kullandı.