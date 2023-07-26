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        Haberler Müzik Öykü Gürman ve Berk Gürman'dan yeni proje - Magazin haberleri

        Öykü Gürman ve Berk Gürman'dan yeni proje

        Kariyerlerine 2008'de 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' adlı albümle başlayan Öykü Gürman ile Berk Gürman'ın son projesi 'Gel Habibi' dinleyiciyle buluştu

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        Giriş: 26.07.2023 - 14:49
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        Yeni proje
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        Aranjesi ve bestesi Berk Gürman'a, sözleri Kike Cruz ve Berk Gürman'a ait olan 'Gel Habibi'nin yapımcılığını ve creative direktörlüğü Adnan Gürman, klip yönetmenliğinin Türkiye ayağını Mert Söylemez, İspanya ayağını ise Javier Lopez üstlendi.

        Öykü Gürman ile Berk Gürman, ağustos ayında çıkaracakları diğer sürpriz trioda ise Cordobalı kardeşler Amara Rodes ve Coral Rodes ile bir araya geldi.

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