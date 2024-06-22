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        Haberler Magazin Öykü Gürman: Yunanistan'da fiyatlar uygundu - Magazin haberleri

        Öykü Gürman: Yunanistan'da fiyatlar uygundu

        Şarkıcı Öykü Gürman, Kenan Doğulu'nun Harbiye AçıkHava Sahnesi'ndeki konserinde görüntülendi. Yunanistan'da tatil yaptığını söyleyen Gürman, "Fiyatlar uygundu bence. İki kişi yemeğe 35 euro (1.230 TL) ödedik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:13
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Harbiye AçıkHava Sahnesi'nde sahne aldı.

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        Arka arkaya iki gece sahneye çıkan Kenan Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Engin Öztürk, Önder Öztarhan, İpek Erdem, Neslihan Yeldan ve Öykü Gürman gibi isimler de vardı.

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        Sahne öncesinde gelen konuklardan soruları yanıtlayan Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde döndüğü Yunanistan tatilinden bahsetti. Gürman, "Bu sene biraz tatil yapma şansım oldu. Eşimle Midilli Adası'na oradan da bir arkadaşım ile Asos'a gittik. Arkadaşlar ile sakin bir tatil geçirdik. Yunanistan'da fiyatlar da uygundu bence. İki kişi yemeğe 35 euro (1.230 TL) ödedik" dedi.

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        Engin Öztürk de gazeteciler ile sohbet etti. Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yarıda kalan bir projesinin ücretler ödenmediği için yarıda kaldığı iddialarına, "Ücretler ile bir alakası yok ama evet yarıda kaldı. Sanırım devam edeceğiz ancak belirsiz" dedi.

        Engin Öztürk, sosyal medyadaki takipçileri ve yorumları hakkında konuştu. Oyuncu, muhabirlerin, "Sosyal medyayı sık takip eder misiniz? Yorumları okur musunuz?" sorusuna, "Çok yorum geliyor ya. Hepsine bakma şansımız olmuyor ki. Yorumları kafama takmam ama ben" diye yanıt verdi.

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        Neslihan Yeldan

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        Önder Öztarhan

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        İpek Erdem

        #Öykü Gürman
        #Kenan Doğulu
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