Öykü Serter'in yeni imajı takipçilerini şaşırttı

03.10.2018 - 11:02 | Güncelleme:

Ünlü sunucu saçlarını kısacık kestirerek boyattı. Öykü Serter yeni imajıyla bambaşka birine dönüştü

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    Bergüzar Korel ile başlayan ve son olarak Birce Akalay'ın katıldığı kısa saç kervanına son olarak sunucu Öykü Serter dahil oldu.

  • 2 Öykü Serter de kısa saç modasına uydu - Magazin haberleri
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    Bir süredir ekranlardan uzak duran sunucu Öykü Serter, saçlarını kısacık kestirerek boyattı. Bambaşka biri haline gelen Öykü Serter’i görenler tanımakta zorluk çekti.

  • 3 Öykü Serter de kısa saç modasına uydu - Magazin haberleri
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    Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Öykü Serter’e kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Bazı takipçileri sunucunun yeni imajını beğenirken bazıları ise “olmamış” dedi.

  • 4 Öykü Serter de kısa saç modasına uydu - Magazin haberleri
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    Bergüzar Korel

  • 5 Öykü Serter de kısa saç modasına uydu - Magazin haberleri
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    Birce Akalay

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Yorumlar 1
  • Misafir 51 dakika önce
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