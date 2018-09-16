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"OF OF"

Dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren Öykü Serter, Cem Talu'nun objektifine poz verdiği fotoğraflarla çok sayıda yorum aldı. Ancak bu yorumlar arasında en çok dikkat çekeni Burcu Esmersoy’a ait olandı. Burcu Esmersoy yakın arkadaşı Öykü Serter’in bu karesine ‘Offf of’ yazdı, ateş ve gülücük emojisi paylaştı.