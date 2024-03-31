Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılırsa, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu, geçersiz oy nedir?
Türkiye 31 Mart Yerel Seçimler için bugün sandık başına giderken oyların geçersiz olma durumları gündeme geliyor. Seçmenlere dört farklı renkte oy pusulası veriliyor. Seçmenler istedikleri adaylara oy verirken oyların geçerli/geçersiz olması için bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Yırtık oy kağıdında oyun geçersiz olduğu biliniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği haller dışında kullanılan oylar geçersiz olarak kabul edilir. Peki Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılırsa, mühür bulaşırsa ve taşarsa oy geçersiz olur mu, geçersiz oy nedir?
Oylar hangi durumlarda geçersiz olup olmadığı merak ediliyor. Yaklaşık 61 milyon vatandaş sandıklara giderek yerel yönetimlerini belirlemek için oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi. Buna göre mührün birden fazla partiye taşması durumunda oylar geçersiz oluyor. Peki Oylar hangi durumlarda geçersiz olur? Zarf yırtılırsa, mühür taşarsa oy geçersiz olur mu, geçersiz oy nedir?
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:
- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.
- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.
- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.
- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.
- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.
- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.
- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.
- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.
- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.
- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.
31 MART YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY PUSULASI OLACAK?
Seçmenlere dört farklı renkte oy pusulası verilecek.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkte olacak.
Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
31 MART YEREL SEÇİM OY PUSULASINDA SİYASİ PARTİ SIRALAMASI
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
OY PUSULALARINI GEÇERSİZ KILMAYACAK DURUMLAR
Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:
- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.
- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.
Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.
- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.
- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.
- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.