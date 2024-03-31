31 Mart Yerel Seçim sonuçları en güncel verilerle dakika dakika Haberturk.com'da
Türkiye, sandıklara giderek seçimini yaptı. 31 Mart Yerel seçiminde vatandaşlar belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Türkiye'nin bazı illerinde 07.00 başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erdi. 08.00'da oy verme işlemi başlayan illerde ise sandıklar 17.00'da kapandı. Bu saat itibariyle oy sayımları başladı ve tüm gözler sonuçlara çevrildi. Saat 21.45 itibariyle Türkiye genelinde sandıkların yüzde 50'si açıldı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan güncel verilerle dakika dakika takip edebilir, oy oranlarında yaşanan değişimleri gözlemleyebilirsiniz. İşte yerel seçim 2024 seçim sonuçları takip ekranı…
31 MART YEREL SEÇİMİ SON DURUM NEDİR?
Haberturk.com’un 31 Mart yerel seçim sonuçları sayfasında kesintisiz, doğru, anlaşılabilir ve güncel olarak seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. İstanbul’da kim kazandı, Ankara’da kim kazandı, İzmir’de kim kazandı gibi soruların cevaplarının yanı sıra Türkiye’nin diğer tüm illerinde hangi parti ve hangi belediye başkan adayının yarışı önde götürdüğü gibi bilgilere dakikası dakikasına seçim sonuç sayfamızdan erişebilirsiniz. 2024 Yerel Seçim sonuçları aday karşılaştırmaları, parti oy oranı karşılaştırmaları ve 2019 yerel seçim sonuçlarının karşılaştırmaları hem bilgisayarınızda, hem akıllı telefonunuzda, hem de tabletinizde! İşte Habertürk’ün saat 21.45 itibariyle sandıların yüzde 50'sini açıldığı 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları sayfası;
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YSK, SEÇİM YASAĞINI KALDIRDI!
2024 yerel seçiminde oy kullanma işlemi Türkiye genelinde 17.00’da sona erdi ve oy sayım işlemleri başladı. Oy sayımına başlamasının ardından saat 19.20'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. 31 Mart yerel seçim sonuçları anlık olarak en güncel verilerle anlaşılabilir şekilde haberturk.com’da takip edebilirsiniz. Habertürk seçim sayfasında yerel seçimin genel verileri ile illerde alınan oy oranlarının haricinde Türkiye'nin bölgeleri, partiler ve belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları gibi bir çok bilgiye anlaşılabilir şekilde ulaşabilirsiniz. Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan yerel ve genel seçimlerin sonuçlarına da haberturk.com'dan ulaşarak karşılaştırma yapabilirsiniz.
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İSTANBUL 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul’daki yerel seçim sonucu herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye’nin neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlar, İstanbul’daki seçim sonucunu yakından takip ediyor. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabeti Haberturk.com İstanbul seçim sonucu sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.
Anadolu Ajansı’nın saat 21.30 itibariyle paylaştığı verilere göre İstanbul’da sandıkların yüzde 61.9'u açıldı.
Açılan sandıklara göre sonuçlar şöyle;
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.21
Murat Kurum: Yüzde 41.07
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ANKARA 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul’un ardından seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında Ankara geliyor. CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mahsur Yavaş ile AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok arasında geçecek seçim yarışının galibini 13 bin 275 sandıktan çıkan oylar belirleyecek. Ankara yerel seçim sonucunu en son verilerle, güncel, doğru ve anlaşılır şekilde Habertürk’te takip edebilirsiniz.
Anadolu Ajansı’nın saat 21.30 itibariyle paylaştığı verilere göre Ankara'da sandıkların yüzde 36.4'ü açıldı.
Açılan sandıklara göre sonuçlar şöyle;
Mansur Yavaş: Yüzde 58.45
Turgut Altınok: Yüzde 33.87
CANLI ANLATIM ile Ankara Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
31 Mart Ankara Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
İZMİR 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul ve Ankara’dan sonra yerel seçim sonucu en çok merak edilen il İzmir. 2004 yılından beri her yerel seçimde İzmir Belediye Başkanlığı yarışını CHP önde tamamladı. CHP, son 20 yıldır İzmir’de sürdürdüğü üstünlüğü Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile devam ettirmek, AK Parti ise Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile İzmir’de belediye başkanlığını devralmak istiyor. İzmir’de kıyasıya devam edecek seçim yarışını da Habertürk seçim sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.
Anadolu Ajansı’nın saat 21.30 itibariyle paylaştığı verilere göre İzmir'de sandıkların yüzde 57.8'i açıldı.
Açılan sandıklara göre sonuçlar şöyle;
Cemil Tugay: Yüzde 47.98
Hamza Dağ: Yüzde 37.14
CANLI ANLATIM ile İzmir Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
31 Mart İzmir Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
BÜYÜKŞEHİRLERİN SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK’TE
Ankara, İzmir ve İstanbul’un haricinde diğer büyükşehirlerde de yerel seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Antalya, Adana ve Eskişehir’deki seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Haberturk.com yerel seçim sonuçları sayfasında bu büyükşehirlerin seçim sonuçlarını da en doğru, güncel ve anlaşılır şekilde takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
OY VERME İŞLEMİ BAZI İLLERDE 1 SAAT ERKEN BİTTİ
Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları nedeniyle güneşin batış saatini dikkate alarak ülkemizin doğu kısmında bulunan 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00’da başlayan oy erme işlemi 16.00’da, bu illerin dışında kalan diğer illerde ise 08.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. YSK’nın seçim yasağının kalktığını bildirmesiyle birlikte ise tüm illerdeki seçim sonuçları canlı olarak haberturk.com’da takip edilebiliyor.
4 RENK OY PUSULASI TEK ZARFTA
Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler "büyükşehir belediye başkanı", “belediye başkanı”, "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti", büyükşehir olmayan normal illerde ise seçmenler "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verdi.
Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclis üyeliği için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclis üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli oldu. Seçmenler, oylarını kullandıkları tüm pusulaları tek bir zarfa koyarak sandıklara attı.
2019 YILINDAKİ YEREL SEÇİMDE NE OLMUŞTU?
2019 yerel seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 84,7 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki yerel seçimde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti Milet İttifakı adı altında seçime girmişti. Türkiye genelinde Cumhur ittifakı yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy almış, oyların partilere dağılımı ise şu şekilde olmuştu; AK Parti yüzde 38,86, CHP yüzde 27,48, İYİ Parti yüzde 7,17, MHP yüzde 6,55, HDP yüzde 4,15. Yerel seçimde AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.