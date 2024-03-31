Ankara'da Yavaş mı Altınok mu? Türkiye'nin, 5.8 milyon nüfusu ve 4.3 milyon seçmen sayısı ile ikinci büyük şehri olan Başkent'te, oy sayımı devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olan Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen seçim yarışının tüm ayrıntılarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz...

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 18:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:54 facebook

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