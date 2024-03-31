Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
Türkiye'nin, 5.8 milyon nüfusu ve 4.3 milyon seçmen sayısı ile ikinci büyük şehri olan Başkent'te, oy sayımı devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olan Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen seçim yarışının tüm ayrıntılarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz...
Ankara'da, büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, 4 milyon 304 bin 874 seçmen için 13 bin 275 sandık kuruldu.
YAVAŞ İLE ALTINOK YARIŞIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesi Başkanı, AK Parti ile Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım, DEM Parti adayı Gültan Kışanak, Yeniden Refah Partisi adayı Suat Kılıç ile Zafer Partisi adayı Hüseyin Bartu Soral isimleri seçim yarışında öne çıkmıştı.
BAŞKENT'TE SON DURUM
Başkent'te sandıklar saat 17.00'de açıldı. Oy sayımı devam ediyor. 25 ilçesi olan Ankara'da Yavaş ile Altınok arasında geçmesi beklenen yarışın tüm detayları yayın yasağının kalkmasının ardından Haberturk.com'da olacak.