İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, 11 milyon 314 bin 516 seçmen için 33 bin 228 sandık kuruldu.

Seçim yarışında Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş seçim yarışında öne çıktı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sandıkların kapanmasının ardından, "Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" dedi.